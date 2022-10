Lockton gründet neuen Geschäftsbereich für Personallösungen

Kansas City, Missouri (ots/PRNewswire) -Die größte unabhängige Versicherungsmakler- und Beratungsgruppe entwickelt ihr Geschäft mit der betrieblichen Altersversorgung weiter, um die Bedürfnisse ihrer Kunden besser zu erfüllenLockton Companies, die weltweit größte unabhängige Versicherungsmakler- und Beratungsgruppe, hat heute eine Weiterentwicklung ihres Geschäfts bekannt gegeben: Aus der Abteilung für betriebliche Altersversorgung ist Lockton People Solutions geworden.Der Geschäftsbereich People Solutions von Lockton umfasst Lösungen, die unsere Kunden in den Bereichen Mitarbeiterzufriedenheit und -engagement, Gesamtvergütung und Zusatzleistungen sowie Messung und Verwaltung ihrer Programme unterstützen.„Die Art und Weise, wie wir über unser Geschäft sprechen, musste sich weiterentwickeln, um den sich wandelnden Markt von heute und die Art und Weise, wie wir unsere Kunden beraten und unterstützen, besser widerzuspiegeln", sagte Tom Schaffler, Vorsitzender des Exekutivkomitees von Lockton People Solutions in den USA. „Arbeitgeber auf der ganzen Welt brauchen mehr als nur die Verwaltung von Vorsorgeprogrammen, um ihre Mitarbeiter zu motivieren, Talente zu rekrutieren und zu binden und die Effizienz ihres Unternehmens zu steigern. Lockton People Solutions spiegelt besser wider, wie wir unseren Kunden helfen, diese Ziele zu erreichen."Die Einführung von Lockton People Solutions erfolgt zu einer Zeit, in der die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, auf den Prüfstand gestellt wird und Arbeitgeber zunehmend unter Druck stehen, ihre Talente zu finden und zu binden. Unternehmen müssen jetzt nicht nur überzeugende Leistungspakete anbieten, sondern auch positive Erfahrungen für ihre Mitarbeiter schaffen und deren Engagement, Verständnis und Zufriedenheit fördern. Und sie müssen dies tun, während sie weiterhin nach Effizienzsteigerungen suchen.Der Geschäftsbereich People Solutions von Lockton hilft Unternehmen dabei, erfolgreicher zu werden und das Leben der Menschen zu verbessern, indem er eine Reihe von Lösungen anbietet, die den Anforderungen von Unternehmen im heutigen Umfeld gerecht werden. Weitere Informationen über den Geschäftsbereich People Solutions von Lockton und die angebotenen Leistungen finden Sie unter www.lockton.com oder wenden Sie sich an Ihr örtliches Lockton-Büro.Informationen zu LocktonWas Lockton auszeichnet, ist auch das, was uns besser macht: Unabhängigkeit. Die private Eigentümerschaft von Lockton ermöglicht es seinen mehr als 9.500 Mitarbeitern, die in über 125 Ländern tätig sind, sich ausschließlich auf die Risiko-, Versicherungs- und Personalbedürfnisse der Kunden zu konzentrieren. Mit einer Expertise, die rund um den Globus reicht, liefert Lockton das tiefe Verständnis, das für bemerkenswerte Ergebnisse erforderlich ist.Seit 14 Jahren in Folge hat das Business Insurance Magazine Lockton als „Best Place to Work in Insurance" ausgezeichnet, also als besten Arbeitgeber in der Versicherungsbranche. Lockton wurde von Deloitte und dem Wall Street Journal zu einem der 2021 Best Managed Companies gekürt, einem Programm, das herausragende Leistungen anerkennt und private Unternehmen für ihre Strategie, Arbeitsweise, Kultur und Finanzergebnisse auszeichnet. Weitere Information finden Sie unter www.lockton.com.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1914729/lockton_people_solutions__Original.mp4 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3668536-1&h=2056337554&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3668536-1%26h%3D2299070141%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1914729%252Flockton_people_solutions__Original.mp4%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1914729%252Flockton_people_solutions__Original.mp4&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1914729%2Flockton_people_solutions__Original.mp4)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1024406/Lockton_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3668536-1&h=6708721&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3668536-1%26h%3D539720140%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1024406%252FLockton_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1024406%252FLockton_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1024406%2FLockton_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lockton-grundet-neuen-geschaftsbereich-fur-personallosungen-301643086.htmlPressekontakt:Chase Wagner,816-960-9628,cwagner@lockton.comOriginal-Content von: Lockton, übermittelt durch news aktuell