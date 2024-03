Locksley Resources Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Locksley-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength Index (RSI) auf. Aktuell zeigt der RSI einen Wert von 100, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausweitung des Zeitraums auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 60, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird von unserer Redaktion als eher neutral bewertet, wobei in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung auf dieser Ebene.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Locksley-Aktie derzeit -3,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -27,5 Prozent beläuft. Insgesamt ergibt sich aus charttechnischer Sicht eine Gesamtbewertung als "Neutral" für die beiden Zeiträume.