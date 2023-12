Lockheed Martin wird immer uninteressanter …

Der Aktienkurs von Lockheed Martin liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industriesektor bei einer Rendite von -4,92 Prozent, was mehr als 31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 14,08 Prozent, wobei Lockheed Martin mit 19 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird die Aktie von Lockheed Martin als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,7 im Vergleich zum Branchen-KGV von 30,31, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Die Analysten schätzen die Aktie von Lockheed Martin auf langfristiger Basis als "Neutral"-Titel ein, wobei 3 Analysten die Aktie als "Gut" bewerten, 7 als "Neutral" und 1 als "Schlecht". Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel von 506,22 USD, was einer Erwartung von 12,99 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Einstufung ergibt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Lockheed Martin negativ sind, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Lockheed Martin basierend auf verschiedenen Analysefaktoren.