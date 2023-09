Lockheed Martin Quartalsergebnisse: Analysten erwarten Umsatzsteigerung trotz Gewinnrückgang

IN KÜRZE: Lockheed Martin veröffentlicht in 19 Tagen seine Quartalsergebnisse für das 3. Quartal. Analysten erwarten einen leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Der Gewinn soll jedoch voraussichtlich leicht fallen. Auf Jahressicht rechnen die Experten mit einem Anstieg des Umsatzes und des Gewinnes. Die Aktie hat sich in den letzten 30 Tagen um -7,82% verändert.

DETAILS: Das US-amerikanische Unternehmen Lockheed Martin mit Sitz in Bethesda wird in 19 Tagen seine Quartalszahlen für das 3. Quartal vorlegen. Analysten erwarten ein kleines Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im aktuellen Quartal erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 15,57 Mrd. EUR und Experten gehen davon aus, dass der Umsatz nun um +0,50% auf 15,71 Mrd.EUR steigen wird.

Auf Jahressicht sind die Aussichten positiver: Es wird...