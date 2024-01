Lockheed Martin Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Lockheed Martin ist positiv, wie unsere Analysten auf sozialen Plattformen gemessen haben. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde war positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft. Darüber hinaus wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei vier konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen, die alle als "Gut" bewertet wurden.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktienkurs bei Lockheed Martin derzeit 2, was eine negative Differenz von -14,12 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" ergibt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Lockheed Martin mit -4,31 Prozent mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche liegt die Rendite mit 25,11 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lockheed Martin liegt bei einem Wert von 14, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" (KGV von 31,36) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Lockheed Martin daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.