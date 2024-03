Lockheed Martin Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Aktienkurs von Lockheed Martin hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche eine Rendite von -4,31 Prozent erzielt, was mehr als 249 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere Rendite der Branche in diesem Zeitraum lag bei 408,74 Prozent, wobei Lockheed Martin mit 413,05 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen über Lockheed Martin in den sozialen Medien geben ein positives Signal, da in den letzten Wochen vermehrt positive Meinungen und Themen über das Unternehmen aufgetaucht sind. Insgesamt wurden fünf positive Handelssignale erkannt, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" Aktie führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein neutraler Bewertungstrend. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen nahe dem aktuellen Schlusskurs der Lockheed Martin-Aktie, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Lockheed Martin als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 14,88 insgesamt 55 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung", der bei 33,4 liegt. Somit erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".