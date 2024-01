Lockheed Martin Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die technische Analyse von Lockheed Martin zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 451,32 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 457,87 USD weist einen Unterschied von +1,45 Prozent auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (448,47 USD) führt zu einer neutralen Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (+2,1 Prozent).

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen unterschiedliche Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden, kommt die Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen als "Neutral" einzustufen. Zudem ergaben sich zwei Handelssignale mit 2 Gut- und 0 Schlecht-Signal, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" Aktie führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Aktie im vergangenen Jahr bei -4,31 Prozent, was einer Unterperformance von 1387,53 Prozent im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 2308,51 Prozent, wobei Lockheed Martin aktuell 2312,82 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Lockheed Martin aktuell überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Beim 25-Tage-RSI liegt das Wertpapier jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Lockheed Martin damit mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.