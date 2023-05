Lockheed Martin Aktie: Das hat Gewicht!

Der Lockheed Martin-Kurs wird am 10.05.2023, 17:02 Uhr an der Heimatbörse New York mit 450.96 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Lockheed Martin wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Buy, 6 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 2 Buy, 2 Hold- und 1 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Das Kursziel für die Aktie der Lockheed Martin liegt im Mittel wiederum bei 504,3 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 452,04 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 11,56 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Lockheed Martin insgesamt die Einschätzung "Hold".

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Lockheed Martin beläuft sich mittlerweile auf 456,8 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 452,04 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -1,04 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 475,94 USD. Somit ist die Aktie mit -5,02 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Lockheed Martin erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 26,26 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche sind im Durchschnitt um 58,48 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -32,22 Prozent im Branchenvergleich für Lockheed Martin bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 61,64 Prozent im letzten Jahr. Lockheed Martin lag 35,37 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.