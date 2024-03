Lockheed Martin Aktie: Ein handfester Grund

Die Lockheed Martin-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 3 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 503 USD hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 12,81 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Lockheed Martin also eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, weshalb diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Schlecht" führt.

Bezogen auf die Aktienkurs-Performance der letzten 12 Monate erzielte Lockheed Martin eine Rendite von -3,82 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um 53 Prozent, was auf eine Underperformance von -56,82 Prozent für Lockheed Martin hindeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Lockheed Martin um 48,07 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Lockheed Martin als unterbewertet, da das KGV mit 13,11 insgesamt 78 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 58,66 im Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".