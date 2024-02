Lockheed Martin Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die technische Analyse der Lockheed Martin-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 447,62 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 425,97 USD, was einem Unterschied von -4,84 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 447,81 USD wird analysiert, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (-4,88 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Lockheed Martin für die einfache Charttechnik daher eine "Neutral"-Bewertung.

Auf fundamentaler Ebene beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 14,88, was 52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) von 30 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Lockheed Martin auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Positive Themen dominierten an sechs Tagen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen wurde ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Lockheed Martin diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die aktuelle Dividendenrendite für Lockheed Martin beträgt 2,84 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Mittelwert (2,67) für diese Aktie, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten führt.