Lockheed Martin Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Aus den letzten zwölf Monaten liegen für Lockheed Martin 3 positive, 7 neutrale und 1 negative Einschätzungen von Analysten vor, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Im vergangenen Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Lockheed Martin. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie, basierend auf den Analystenmeinungen, liegt bei 506,22 USD. Dies würde einer potenziellen Steigerung um 14,58 Prozent vom letzten Schlusskurs (441,81 USD) entsprechen, was als positive Empfehlung gilt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Lockheed Martin bei 452,83 USD, während die Aktie selbst bei 441,81 USD notiert. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei -2,43 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 445,29 USD, was zu einem Abstand von -0,78 Prozent führt und somit ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Im Vergleich zur Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche erreichte Lockheed Martin in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,82 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 235,31 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -241,12 Prozent im Branchenvergleich, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lockheed Martin 14,5, was 53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine positive Bewertung auf dieser Ebene.