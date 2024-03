Lockheed Martin Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Lockheed Martin-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 444,35 USD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 432,48 USD lag, was einer Abweichung von -2,67 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Gleiches gilt für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs von 440,38 USD ebenfalls nahe am gleitenden Durchschnitt (-1,79 Prozent) liegt, was erneut zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Bewertung der Analysten für die Lockheed Martin-Aktie in den letzten zwölf Monaten ergab 3 positive, 6 neutrale und 1 negative Einschätzung. Somit ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Neutral". Obwohl es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates gab, liegt das mittlere Kursziel für die Aktie bei 503 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 16,31 Prozent darstellt und somit als "Gut" eingestuft wird.

Hinsichtlich der Dividendenrendite beträgt diese basierend auf dem aktuellen Kursniveau 2,84 Prozent, was 14,79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 17,63 Prozent für die Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Lockheed Martin-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Lockheed Martin als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 14,88 insgesamt 56 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 33,55 im Segment Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.