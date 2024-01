Lockheed Martin Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Lockheed Martin auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 16,88 Punkte, was darauf hinweist, dass Lockheed Martin momentan überverkauft ist. Somit wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,57, was darauf hindeutet, dass Lockheed Martin weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Lockheed Martin positiv bewertet.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Auf Basis des KGV ist Lockheed Martin mit einem Wert von 14,88 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 31,31. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Lockheed Martin. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da die Intensität der Diskussionen im normalen Bereich liegt.

Die Analysteneinschätzung für die Lockheed Martin-Aktie ist derzeit "Neutral". In den letzten zwölf Monaten wurden 3 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 10,56 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Lockheed Martin eine positive Bewertung.

Insgesamt wird Lockheed Martin in verschiedenen Analysebereichen positiv bewertet und erhält Empfehlungen im Bereich "Gut" und "Neutral".

