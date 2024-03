Lockheed Martin Aktie: Was noch aussteht!

Die Analyse von Aktienkursen kann neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger erfolgen. Die Analysten haben Lockheed Martin auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Lockheed Martin in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Zusätzlich wurden die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert, wobei sieben konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen, woraus sich eine "Gut" Bewertung ergibt.

Die Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für Lockheed Martin 3 mal die Einschätzung "Gut", 6 mal die Einschätzung "Neutral" sowie 1 mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine Analystenupdates zu Lockheed Martin aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten auf Basis des aktuellen Kurses von 437,19 USD eine Entwicklung von 15,05 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 503 USD. Diese Entwicklung betrachten sie als "Gut"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Lockheed Martin in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Dennoch wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Die aktuelle Dividendenrendite für Lockheed Martin beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,89 Prozent und liegt mit 0,22 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (2,67) für diese Aktie. Daher erhält Lockheed Martin für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.