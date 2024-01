Lockheed Martin Aktie: Was könnte passieren?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien tendenziell ein höheres KGV aufweisen. Im Fall von Lockheed Martin liegt das KGV mit einem Wert von 14,88 unter dem Branchendurchschnitt von 31 in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche. Dies entspricht einer Abweichung von 53 Prozent und deutet darauf hin, dass die Aktie als günstig betrachtet werden kann. Insgesamt erhält sie daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie von 456,12 USD gegenüber dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 451,44 USD lediglich um +1,04 Prozent abweicht. Entsprechend erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GDBetrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch hier liegt der letzte Schlusskurs (447,94 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,83 Prozent), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien spielen ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung von Aktien. In den letzten vier Wochen wurde bei Lockheed Martin eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht wesentlich verändert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Die Analysteneinschätzung für Lockheed Martin ergibt insgesamt ein "Neutral", basierend auf 3 Kaufempfehlungen, 7 Neutralbewertungen und 1 Schlechtempfehlung in den letzten 12 Monaten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Lockheed Martin liegt bei 506,22 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von +10,98 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhalten die Aktien daher auf Basis der Analysten-Untersuchung ein "Gut"-Rating.