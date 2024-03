Lockheed Martin Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Aktienkurs von Lockheed Martin hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,31 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um 329,26 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Lockheed Martin im Branchenvergleich eine Underperformance von -333,58 Prozent aufweist. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 200,08 Prozent, wobei Lockheed Martin um 204,39 Prozent darunter lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Von insgesamt 10 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Lockheed Martin-Aktie sind 3 Einstufungen "Gut", 6 "Neutral" und 1 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Lockheed Martin vor. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 503 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 15,43 Prozent steigen könnte. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist "Gut". Insgesamt erhält Lockheed Martin somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier im Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und es wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Lockheed Martin-Aktie beträgt aktuell 443,28 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (435,77 USD) liegt. Auf dieser Basis erhält Lockheed Martin eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 436,78 USD, auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt. Die Lockheed Martin-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Insgesamt wird Lockheed Martin auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die aktuelle Dividendenrendite für Lockheed Martin beträgt 2,84 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert (2,67) für diese Aktie liegt. Deshalb erhält Lockheed Martin von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.