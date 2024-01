Lockheed Martin Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Lockheed Martin-Aktie wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luft- und Raumfahrt und Verteidigung mit einer Dividendenrendite von 2,84 % als niedriger bewertet. Dies zeigt eine Differenz von 14,12 Prozentpunkten, was derzeit eine Einstufung als "Schlecht" bedeutet.

Die Einschätzungen der Analysten für Lockheed Martin sind im letzten Jahr mit 3 positiven, 7 neutralen und 1 negativen Bewertungen im Durchschnitt als "Neutral" einzustufen. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 506,22 USD, was eine potenzielle Steigerung von 9,29 Prozent vom letzten Schlusskurs (463,18 USD) bedeutet, wodurch die Aktie eine "Gut"-Empfehlung erhält.

Unter fundamentalen Gesichtspunkten gilt die Lockheed Martin-Aktie als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 14,88 insgesamt 53 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 31,34 im Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Lockheed Martin liegt bei 39,97, was auf eine neutral bewertete Situation hindeutet, da weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 39, was ebenfalls eine neutrale Situation darstellt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".