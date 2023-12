Lockheed Martin Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die Stimmung für Lockheed Martin hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch unsere Analyse führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ergab keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Lockheed Martin beträgt 56,09 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,1, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt die 200-Tage-Linie der Lockheed Martin bei 452,04 USD, während der Aktienkurs selbst bei 448,22 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 447,1 USD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Lockheed Martin ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,5 auf, was 53 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Diese Unterbewertung führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.