Lockheed Martin Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Lockheed Martin-Aktie zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 22, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 39,53 liegt, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Industrie"-Branche hat die Lockheed Martin-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -4,31 Prozent erzielt, was einer Unterperformance von 216,52 Prozent gegenüber dem Durchschnitt entspricht. Im Bereich "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt die mittlere jährliche Rendite 350,3 Prozent, wobei Lockheed Martin um 354,61 Prozent hinter diesem Wert zurückbleibt und daher insgesamt mit "Schlecht" bewertet wird.

Die Dividendenrendite der Lockheed Martin-Aktie liegt bei 2,84 %, was 14,77 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Lockheed Martin ist in den sozialen Medien überwiegend negativ, was zu einer heutigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Obwohl in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen, wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.