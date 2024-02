Lockheed Martin Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Das Anleger-Sentiment für Lockheed Martin hat sich in den letzten zwei Wochen vor allem negativ entwickelt, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. An drei Tagen wurden positive Themen diskutiert, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen überwiegen die negativen Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Lockheed Martin insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Von fundamentaler Seite betrachtet gilt die Aktie von Lockheed Martin als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 14,88 liegt 53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" von 31,79. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung, da 3 Buy, 6 Neutral und 1 Sell-Empfehlungen vorliegen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Lockheed Martin vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Lockheed Martin liegt bei 503 USD, was einer potenziellen Entwicklung des Aktienkurses um 18,88 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut" auf Basis der Analysten-Untersuchung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Lockheed Martin in den letzten 12 Monaten bei -4,31 Prozent, was mehr als 247 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 403,95 Prozent in der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.