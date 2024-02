Lockheed Martin Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Dividendenrendite von Lockheed Martin liegt derzeit bei 2,84 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 17,05 liegt. Dies führt zu einer Differenz von -14,21 Prozent im Vergleich zur Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Lockheed Martin eine Performance von -4,31 Prozent, während ähnliche Aktien in der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um 389,15 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -393,47 Prozent im Branchenvergleich für Lockheed Martin. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von 234,6 Prozent erzielte, liegt Lockheed Martin um 238,91 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ für Lockheed Martin. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Lockheed Martin liegt bei 53,93, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 65,98 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.