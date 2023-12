Lockheed Martin Aktie: Nächster Hammer kommt!

Der Aktienkurs von Lockheed Martin hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -4,92 Prozent verzeichnet, was mehr als 31 Prozent unter dem Durchschnitt der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche liegt. Die Branchenrendite in diesem Zeitraum lag bei 13,94 Prozent, was bedeutet, dass Lockheed Martin mit 18,86 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten haben dem Unternehmen in den letzten 12 Monaten 3 mal die Einschätzung Gut, 7 mal Neutral und 1 mal Schlecht vergeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Neutral" bewertet. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 13,69 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 506,22 USD führt. Insgesamt erhalten sie daher eine "Gut"-Bewertung von institutionellen Analysten.

Die Dividendenrendite der Aktie von Lockheed Martin beträgt derzeit 2,84 %, was 14,2 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Lockheed Martin. Es gab sechs positive und vier negative Tage, sowie vier Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Lockheed Martin daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Kaufsignale berechnet, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Lockheed Martin von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.