Lockheed Martin Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristige Kursrückgänge erleben, während bei überverkauften Titeln Kursgewinne wahrscheinlicher sind. In Bezug auf Lockheed Martin wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 48,09 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 44,09 ebenfalls an, dass Lockheed Martin weder über- noch überverkauft ist, was auch hier zu einem "Neutral"-Rating führt.

Wenn es um Dividenden geht, liegt die Dividendenrendite von Lockheed Martin derzeit bei 2,84 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Luft- und Raumfahrt und Verteidigung zu einem geringeren Ertrag von 14,12 Prozentpunkten führt. Infolgedessen fällt die Bewertung der Dividendenausschüttung des Unternehmens als "Schlecht" aus.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie bei 450,65 USD verzeichnet. Da der Aktienkurs bei 459,57 USD liegt, ergibt sich eine Bewertung von "Neutral", da der Abstand bei +1,98 Prozent liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 449,97 USD, was einer Differenz von +2,13 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Branchenvergleich erzielte Lockheed Martin in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,31 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 20,65 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -24,96 Prozent führt. Im Vergleich zum Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors von 15,72 Prozent lag Lockheed Martin um 20,03 Prozent darunter. Diese Unterperformance in Branchen- und Sektorenvergleich führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.