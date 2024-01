Lockheed Martin Aktie: Jetzt aber!

Die Aktienanalyse von Lockheed Martin zeigt, dass von insgesamt 11 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten 3 als "Gut", 7 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Unternehmen. Im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 463,18 USD könnte sich der Kurs auf Basis der abgegebenen Kursziele um 9,29 Prozent auf 506,22 USD erhöhen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Lockheed Martin somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Lockheed Martin interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Lockheed Martin derzeit 2, was zu einer negativen Differenz von -14,12 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Die sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung gegenüber Lockheed Martin. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt ebenfalls eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene. Insgesamt wird Lockheed Martin hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.