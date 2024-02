Lockheed Martin Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Lockheed Martin-Aktie wird aus charttechnischer Sicht neutral bewertet, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage und des aktuellen Kurses. Die Abweichung liegt bei -3,77 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von -3,81 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Lockheed Martin zeigt mit einem Niveau von 86,82 ein schlechtes Signal, während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit 60,11 eine neutrale Einschätzung liefert. Insgesamt ergibt sich somit eine schlechte Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Lockheed Martin mit 2,84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 16,94 Prozent, was zu einer schlechten Einschätzung der Dividendenpolitik führt.

Das Sentiment und der Buzz zeigen, dass die Stimmungslage der Anleger sich in den letzten Monaten eingetrübt hat, was zu einer schlechten Bewertung führt. Gleichzeitig wurde das Unternehmen jedoch mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Lockheed Martin-Aktie daher eine schlechte Gesamtbewertung.