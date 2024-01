Lockheed Martin Aktie: Grund zur Sorge?

Die technische Analyse der Lockheed Martin ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 451,53 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (453,24 USD) um +0,38 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt mit 447,8 USD um +1,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Neutral" für die technische Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,84 Prozent, was 14,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, 16,95) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Lockheed Martin-Aktie eine Bewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Lockheed Martin mit einem Wert von 35,07 weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 47, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich also auch für den RSI eine Einstufung von "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Lockheed Martin mit -4,31 Prozent mehr als 153 Prozent unter diesem Durchschnitt. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche weist eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 242,33 Prozent auf. Auch hier liegt die Lockheed Martin mit 246,64 Prozent deutlich darunter, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.