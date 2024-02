Lockheed Martin Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Aktienkurs von Lockheed Martin hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,31 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" einer Unterperformance von 248,82 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 408,02 Prozent, wobei Lockheed Martin aktuell 412,33 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit einer häufigen Diskussion von positiven Themen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut". Statistische Auswertungen zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Lockheed Martin insgesamt 10 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Ausgehend vom letzten Schlusskurs ergibt sich laut Analysten eine Kursprognose von 503 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 18,56 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Lockheed Martin-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis ein "Neutral"-Rating erhält, basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für Lockheed Martin, mit einer "Gut"-Empfehlung der Analysten, einer positiven Stimmung in den sozialen Netzwerken, aber auch einer Unterperformance im Branchenvergleich.