Lockheed Martin Aktie: Gerüchteküche brodelt!

In den letzten vier Wochen wurde bei Lockheed Martin eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich in diesem Zeitraum weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Lockheed Martin daher auch in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung von +1,04 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine Abweichung von +1,83 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in Bezug auf die einfache Charttechnik ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Bei einer Dividendenrendite von 2,84 % liegt der Ertrag für Investoren in Lockheed Martin um 14,1 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt in der Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenausschüttungspolitik als "Schlecht".

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lockheed Martin mit einem Wert von 14,88 unter dem Branchendurchschnitt von 31 liegt. Dies entspricht einer Abweichung von 53 Prozent. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.