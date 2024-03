Lockheed Martin Aktie: Füße still halten!

Die technische Analyse von Lockheed Martin zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 443,28 USD, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 436,78 USD liegt. Beide Werte weisen nur geringfügige Abweichungen vom aktuellen Schlusskurs auf, was zu der neutralen Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine überwiegend negative Stimmung gegenüber Lockheed Martin wider. In den letzten Wochen wurden vor allem negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Trotzdem konnten sechs positive Handelssignale identifiziert werden, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" Aktie führt.

Die Dividendenrendite für Lockheed Martin beträgt aktuell 2,84 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Lockheed Martin. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch kaum verändert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.