Lockheed Martin Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Die Dividende der Lockheed Martin Aktie beträgt derzeit 2,84%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche eine Unterperformance von 14,12 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Lockheed Martin eine Performance von -4,31% erzielt, während ähnliche Aktien der Branche im Durchschnitt um 20,65% gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -24,96% im Branchenvergleich und zu einer mittleren Rendite von 15,72% im Industrie-Sektor, in dem Lockheed Martin um 20,03% unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich als "Schlecht" bewertet.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3-mal die Einschätzung "Gut", 7-mal "Neutral" und 1-mal "Schlecht" für Lockheed Martin vergeben. Dies führt langfristig zu einer neutralen Bewertung des Titels seitens institutioneller Analysten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Lockheed Martin vor. Die Analysten erwarten jedoch eine Kursentwicklung von 10,15% und setzen ein mittleres Kursziel von 506,22 USD, was einer "Gut"-Einschätzung entspricht.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den letzten beiden Wochen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 "Schlecht"- und 4 "Gut"-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung der Lockheed Martin Aktie basierend auf der Dividende, der Branchenvergleich Aktienkurs und der Analysteneinschätzung, sowie der Anleger-Stimmung.