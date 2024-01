Lockheed Martin Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Analysteneinschätzungen für Lockheed Martin zeigen in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 6 neutrale und 1 negative Bewertung, was im Durchschnitt zu einer neutralen Einschätzung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 503 USD, was einem potenziellen Anstieg um 17 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividende von 2,84 % liegt Lockheed Martin im Vergleich zur Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche (16,94 %) niedriger und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator, der zuletzt positiv für Lockheed Martin war, obwohl in den sozialen Medien auch negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zur Industrie hat die Aktie von Lockheed Martin im letzten Jahr eine Rendite von -4,31 Prozent erzielt, was 10,07 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die jährliche Rendite in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche beträgt 5,79 Prozent, und Lockheed Martin liegt aktuell 10,1 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.