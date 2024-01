Lockheed Martin Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiges Maß, um die Ertragskraft eines Unternehmens zu bewerten. Derzeit beträgt das KGV von Lockheed Martin 14, während vergleichbare Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche im Durchschnitt ein KGV von 31 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist Lockheed Martin daher unterbewertet und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Lockheed Martin derzeit weniger aus als der Branchendurchschnitt. Mit einer Dividendenrendite von 2,84 % im Vergleich zu 16,95 % erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen bezüglich Lockheed Martin. Während in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, dominieren in den letzten Tagen eher negative Themen. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft, basierend auf vier positiven und keinem negativen Handelssignal.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Lockheed Martin in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,31 % erzielt, während vergleichbare Unternehmen im Durchschnitt um 2307,54 % gestiegen sind. Diese Underperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating.

Zusammenfassend ist Lockheed Martin aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen bewertet und erhält in diesem Aspekt die Einstufung "Gut".

