Lockheed Martin Aktie: Die Bären zittern!

Die Lockheed Martin-Aktie wurde von insgesamt 10 Analysten bewertet, von denen 3 sie als "Gut", 6 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft haben. Das durchschnittliche Rating liegt somit bei "Neutral". Die Kursziele der Analysten ergaben einen Durchschnitt von 503 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 17,2 Prozent steigen könnte. Daraus ergibt sich eine Empfehlung von "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Lockheed Martin zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Meinungen in den letzten Wochen. Auch die Handelssignale deuten auf eine "Gut"-Einstufung hin.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Lockheed Martin in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, obwohl sie mehr Aufmerksamkeit als normal erhält.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Lockheed Martin als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 14,88 insgesamt 55 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".