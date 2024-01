Lockheed Martin Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der genutzt wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet und das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen wird auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI-Wert für Lockheed Martin liegt bei 61,33, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 44,27, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Lockheed Martin-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 450,92 USD. Der letzte Schlusskurs von 453,13 USD weicht nur um +0,49 Prozent ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 449,6 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,79 Prozent), was zu einem weiteren neutralen Rating führt. Somit erhält die Lockheed Martin-Aktie insgesamt ein neutrales Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen insgesamt positive Meinungen zu Lockheed Martin überwiegen, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Einschätzungen kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zudem wurden im zurückliegenden Zeitraum vier Handelssignale ermittelt, davon 4 Gut- und 0 Schlecht-Signale, was letztlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass insgesamt 3 Kauf-, 7 Neutral- und 1 Verkaufsempfehlung für Lockheed Martin vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 506,22 USD, was einer potenziellen Entwicklung des Aktienkurses um 11,72 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie das Rating "Gut".

Insgesamt lässt sich somit festhalten, dass die Aktie von Lockheed Martin in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet wird.