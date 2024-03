Lockheed Martin Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lockheed Martin liegt bei einem Wert von 14. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" (KGV von 33,48) ist die Aktie unterbewertet, da sie damit unter dem Durchschnitt (ca. 56 Prozent) liegt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Lockheed Martin verläuft derzeit bei 443,38 USD. Der Aktienkurs selbst ging bei 434,91 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -1,91 Prozent aufgebaut. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 437,56 USD, was einer Differenz von -0,61 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Lockheed Martin wurde in den letzten zwei Wochen vor allem negativ diskutiert. An vier Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen überwiegen vor allem negative Themen in den Diskussionen. Daher bekommt die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Wer aktuell in die Aktie von Lockheed Martin investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,84 % einen geringeren Ertrag in Höhe von 14,77 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Luft- und Raumfahrt und Verteidigung erzielen. Somit fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.