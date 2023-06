Localyzer: Fünf Klicks bis zur eigenen Online-Werbekampagne

Winnenden (ots) -- Lokales Online-Marketing auf Google, Facebook, Instagram, YouTube und weiteren Webseiten steuerbar über eine Onlineplattform- Mehr als 6.000 Geschäfte bewerben aktuell ihre Standorte über Localyzer- Entwicklung zum Massenbuchungstool für Multi-Kanal KampagnenMit fünf Klicks zur eigenen lokalen Online-Werbekampagne: Das ist das Versprechen der beiden Gründer Jörg Kurzendörfer und Matthias Lange von Localyzer (www. localyzer.io) (https://www.localyzer.io/). Mit ihrer Onlineplattform für digitales Standortmarketing wollen sie der Dominanz der globalen Online-Händler wie Amazon entgegentreten und kleineren, lokalen Händlern die Möglichkeit geben, im World Wide Web wahrgenommen zu werden. Diese Idee trifft auf Anklang und so hat sich Localyzer zu einem der Expertenunternehmen 2023 für lokales Online-Marketing entwickelt. Mehr als 6.000 lokale Geschäfte vom Versicherungsunternehmen über Autohäuser bis zum Gartencenter bewerben aktuell erfolgreich ihre Standorte mit der Onlineplattform - Tendenz steigend.Von der Idee zum GründerpreisHinter Localyzer stecken Matthias Lange, Online-Marketing-Spezialist und Jörg Kurzendörfer, Software-Experte, die ihre beiden Expertisen in ihrem Produkt vereint haben. Ihre beruflichen Wege kreuzen sich anfänglich in einem anderen Unternehmen. Beide merken schnell, dass sie gemeinsame Ideen bezüglich Produkt, Business Model und Firmenkultur teilen. 2017 wagen sie den Schritt und gründen ihr Unternehmen für digitales Standortmarketing. Damit reagieren sie auf das zunehmende Aussterben der kleinen, lokalen Händler in den Innenstädten. Mit Localyzer bieten sie ihnen eine Plattform zur Schaltung von regionaler Werbung, dort wo sich die Menschen ohnehin bewegen - im digitalen Raum. Die Localyzer GmbH wächst schnell und kann bereits 2018 ihren ersten strategischen Kunden, einen großen Versicherungskonzern, gewinnen. Damit fällt der Startschuss für eine erfolgreiche Weiterentwicklung. Gleich zweimal erhält das Unternehmen einen Gründerpreis und beweist somit doppelt das Potenzial von Localyzer.Lokale Online-Kampagnen ohne VorkenntnisseOnline-Marketing ist eine komplexe Thematik, besonders wenn man es auf mehreren Plattformen und Suchmaschinen steuern möchte. Localyzer versucht diese Komplexität in seinen Applikationen zu verstecken und ermöglicht es so Unternehmen, ohne Vorkenntnisse in wenigen Schritten eine lokale Online-Kampagne zu schalten. Ein großer Vorteil für Firmen, die mehrere Filialgeschäfte an verschiedenen Standorten besitzen, ist die zentrale Verwaltung aller Kampagnen auf einer Plattform. Localyzer bietet somit seinen Kunden automatisierte Kampagnenprozesse und auf die individuellen, lokalen Bedürfnisse zugeschnittene Marketingstrategien - ohne viel Aufwand."Wir verstehen uns zum einen als Online-Marketing-Experten, aber zum anderen auch als Software-Experten. Die Kombination beider macht uns stark.", so Jörg Kurzendörfer, Founder und CEO.Expansion in europäische NachbarländerDie Selbstbuchungsplattform von Localyzer ist bereits im Markt bekannt und entwickelt sich zu einem Massenbuchungstool für größere Multi-Kanal-Kampagnen. Dadurch eröffnen sich neue Möglichkeiten im Hinblick auf die Kundengewinnung. Das Unternehmen erweitert derzeit stetig seinen Kundenstamm. Es besitzt bereits erste Kunden außerhalb von Deutschland und strebt weitere europäische Nachbarländer an.Matthias Lange, ebenfalls Founder und CEO, sagt dazu: "Das Internet ist global und wir bei Localyzer können von überall mit unserem Angebot agieren, immer lokal fokussiert, aber weltweit."Über LocalyzerLocalyzer (https://www.localyzer.io/?gclid=Cj0KCQjwjryjBhD0ARIsAMLvnF8lXQE754sMEkAcNaPt9wyaZCdtMCYtvk4z0XuzBpZkWZflF_0O1BQaAvR_EALw_wcB) ist eine Online-Plattform für lokales Online-Marketing auf Google, Facebook, Instagram, YouTube und weiteren Webseiten. Das Produkt ermöglicht Marken, lokale Online-Kampagnen maßgeschneidert und für eine unbegrenzte Zahl von Standorten umzusetzen - und das Multichannel. Die Online-Plattform automatisiert die gesamte Erstellung tausender Kampagnen und sorgt damit für die erforderliche lokale Relevanz. Aktuelle Informationen zu Localyzer sind auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/localyzer-gmbh/?originalSubdomain=my), Facebook (https://www.facebook.com/localyzer.io), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UClmawf8U4Bw0zH5JE5b0sJw), Xing (https://www.xing.com/pages/localyzergmbh)und Twitter (https://twitter.com/localyzer_io) zu finden.Pressekontakt:Desiree Engel | desiree.engel@tonka-pr.com | +49 172 620 6392Dennis Eliasch I dennis.eliasch@tonka-pr.com | +49 157 868 722Original-Content von: Localyzer, übermittelt durch news aktuell