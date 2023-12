Localiza Rent a Car Aktie: Das ist einfach klasse!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Localiza Rent A Car liegt aktuell bei 42,22, was 54 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Straße und Schiene) von 27 liegt. Daraus ergibt sich eine Überbewertung der Aktie. Aufgrund dessen erhält Localiza Rent A Car in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite beläuft sich auf 0 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was 5,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Straße und Schiene, 5,12) liegt. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik von Localiza Rent A Car als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In den vergangenen vier Wochen konnte eine Verbesserung der Stimmungslage bei Localiza Rent A Car in den sozialen Medien verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls zugenommen, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Localiza Rent A Car daher ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Localiza Rent A Car in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einschätzung "Gut". Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.