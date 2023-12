Localiza Rent a Car Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Dividendenrendite der Localiza Rent A Car-Aktie beträgt in Bezug auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 5,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Localiza Rent A Car-Aktie beträgt aktuell 50, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 47,14 ebenfalls neutral. Die Analyse ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating für die RSIs.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator. Bei Localiza Rent A Car wurden vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können das Stimmungsbild zu Aktien beeinflussen. Bei Localiza Rent A Car wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.