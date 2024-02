Locality Planning Energy Holdings Aktie: Das war ja klar …

Die Locality Planning Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von -22 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,039 AUD (bei einem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,05 AUD) verzeichnet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,04 AUD) ergibt sich eine Abweichung von -2,5 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer für Locality Planning Energy haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist laut unserer Analyse überwiegend positiv für Locality Planning Energy, obwohl in den letzten Tagen weder stark positive noch negative Themen im Meinungsmarkt präsent waren. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Locality Planning Energy zeigt, dass die Aktie momentan weder "überkauft" noch "überverkauft" ist, was zu einem "Neutral"-Rating für beide RSI-Werte führt.

Insgesamt ergibt sich damit eine neutrale bis negative Einschätzung für die Locality Planning Energy-Aktie basierend auf technischer Analyse, Sentiment und RSI.