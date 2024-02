Local Bounti Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Weitere Suchergebnisse zu "OSB GROUP PLC":

Die Local Bounti-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,19 USD gehabt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 2,52 USD um -21 Prozent darunter, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Betrachten wir hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der Wert bei 2,22 USD, was einen positiven Abstand zum gleitenden Durchschnitt von +13,51 Prozent bedeutet. In diesem Fall ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung für die Local Bounti-Aktie. Insgesamt erhält sie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Local Bounti ist insgesamt sehr negativ. Die Auswertung der vergangenen zwei Wochen deutet darauf hin, dass vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Verschlechterung. Die Stimmungslage hat sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, und auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat abgenommen. Daher erhält Local Bounti in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Local Bounti liegt bei 44,94, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 30,6, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating von "Neutral" führt.