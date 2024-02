Loblaw Aktie: Das liegt auf Eis

Weitere Suchergebnisse zu "Qwest Corporation":

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass Loblaw Cos in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,25 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien in der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche im Durchschnitt um -8,79 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Loblaw Cos eine Outperformance von +23,03 Prozent in dieser Branche erzielt hat. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -25,77 Prozent im letzten Jahr, und Loblaw Cos übertraf dieses durchschnittliche Ergebnis um 40,02 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Loblaw Cos liegt der RSI auf 7-Tage-Basis aktuell bei 32,46 Punkten, was darauf hinweist, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 34,55 ebenfalls an, dass Loblaw Cos weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Einschätzungen von Analysten für Loblaw Cos in den letzten zwölf Monaten zeigen 4 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. In den letzten Monat wurden 2 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Empfehlungen abgegeben, was darauf hindeutet, dass die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel angesehen wird. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 148,5 CAD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht und eine mögliche Steigerung um 8,58 Prozent vom letzten Schlusskurs (136,77 CAD) bedeuten würde. Insgesamt erhält die Loblaw Cos-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Die Stimmung der Anleger bei Loblaw Cos in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt jedoch, dass in den Diskussionen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was insgesamt zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung im Hinblick auf die Anleger-Stimmung.