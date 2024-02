Loblaw Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Loblaw Cos beträgt 12,43, was eine Bewertung als "Gut" darstellt. Der RSI25 liegt bei 32,9, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Loblaw Cos weist ein KGV von 20,83 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 25,59. Dies entspricht einer Unterbewertung um 19 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Loblaw Cos können über einen längeren Zeitraum anhand der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. In den vergangenen Monaten zeigte die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse der Loblaw Cos-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnitt von 120,93 CAD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 139,02 CAD, was einer Abweichung von +14,96 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 130,24 CAD liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt und erhält daher ebenfalls eine "Gut"-Einstufung. Insgesamt wird Loblaw Cos auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet.