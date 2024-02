Loblaw Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die Stimmung in den sozialen Medien in Bezug auf die Loblaw Cos-Aktie war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die Marktteilnehmer zeigten sich grundsätzlich pessimistisch, wobei es insgesamt drei positive und zehn negative Tage gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vorwiegend negativ, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf den Relative-Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Loblaw Cos als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage und RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert liegt bei 25,73, was eine gute Empfehlung ergibt, während der RSI25-Wert von 31,9 eine neutrale Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt wird die Loblaw Cos-Aktie somit als "gut" auf der Ebene des Relative-Strength-Index eingestuft.

Die Analysten bewerten die Loblaw Cos-Aktie derzeit ebenfalls als "gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 4 "gut"-, 2 "neutral"- und 0 "schlecht"-Bewertungen. Auch die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 7,8 Prozent hin, was zu einer insgesamt guten Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse führt.

Auf fundamentaler Basis wird die Loblaw Cos-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln) als unterbewertet betrachtet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,83 liegt die Aktie 17 Prozent unter dem Branchen-KGV von 24,98. Somit erhält die Aktie auch auf fundamentaler Basis eine "gut"-Empfehlung.