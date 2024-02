Loandepot Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Strength Index (RSI) des Loandepot liegt bei 83,78 und zeigt somit an, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 64, was auf eine neutrale Situation hindeutet und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zur "Verbraucherfinanzierung"-Branche hat das Loandepot in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -408461,71 Prozent verzeichnet, während der "Finanzen"-Sektor eine durchschnittliche Rendite von 151769,7 Prozent erzielt hat. Dies führt zu einer Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich und einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt positiv, obwohl in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser gemischten Einschätzung wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse hat die Loandepot-Aktie die 200-Tage-Linie (GD200) überschritten, was als positiv bewertet wird. Allerdings liegt der aktuelle Kurs von 2,56 USD unter dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 2,77 USD, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutrale" Einschätzung auf Basis der technischen Analyse.