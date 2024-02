Loadstar Capital KK Aktie: Sensationelle Entwicklung

In den letzten zwei Wochen wurde Loadstar Capital Kk von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Loadstar Capital Kk-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1792,83 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs (2262 JPY) weicht somit um +26,17 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1988,16 JPY) liegt mit dem letzten Schlusskurs um +13,77 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Loadstar Capital Kk-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen. Anhand des RSI ist die Loadstar Capital Kk aktuell mit einem Wert von 18,64 überverkauft, was als "Gut" eingestuft wird. Bei Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 34, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht bedeutend verändert. Daher erhält die Loadstar Capital Kk-Aktie ein "Neutral"-Rating.