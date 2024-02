Lmp Automotive Holdings Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Lmp Automotive-Aktie hat sich in den letzten Tagen auf 0,065 USD eingependelt, während der gleitende Durchschnittskurs bei 0,78 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -91,67 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt 0,19 USD, was einer Abweichung von -65,79 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 79,25, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 66,57 und führt zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

Anlegerdiskussionen in sozialen Medien zeigen eine besonders negative Stimmung gegenüber Lmp Automotive in den letzten zwei Wochen. Das Stimmungsbarometer zeigt an fünf Tagen eine negative Richtung und führt zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung der Aktie auf der Basis des Anleger-Sentiments, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.