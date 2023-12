Lmp Automotive Holdings Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Stimmung unter den Anlegern, die sich in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Lmp Automotive äußern, ist neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die ausgewertet wurden, um eine zusätzliche Bewertungskomponente für die Aktie zu gewinnen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Auskunft darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Lmp Automotive-Aktie beträgt derzeit 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 61,18) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Hinsichtlich der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie auch in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet wird. Sowohl die Stimmungslage als auch die Häufigkeit der Diskussionsbeiträge blieben unverändert.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Lmp Automotive-Aktie derzeit bei 1,21 USD verzeichnet, was zu der Einstufung "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,18 USD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -85,12 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei 0,22 USD, was einer Differenz von -18,18 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Schlecht".