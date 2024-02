Lmp Automotive Holdings Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der gleitende Durchschnittskurs der Lmp Automotive liegt derzeit bei 0,74 USD, während der aktuelle Aktienkurs 0,08 USD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -89,19 Prozent liegt, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 0,18 USD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht einen Abstand von -55,56 Prozent aufweist und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Lmp Automotive-Aktie beträgt 84 und wird daher als überkauft eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 68,47, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Lmp Automotive.

Die Anleger-Stimmung bei Lmp Automotive in den sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was zu einer Einschätzung "Neutral" führt. Negative Themen standen in den Diskussionen in den letzten Tagen im Mittelpunkt, was die Einschätzung der Aktie beeinflusst.

Die Stimmung für Lmp Automotive hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.