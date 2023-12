Lmp Automotive Holdings Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Lmp Automotive war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Auch die technische Analyse ergibt ein "Schlecht"-Rating, da der Aktienkurs einen Abstand von -84,12% zur 200-Tage-Linie hat und ein "Schlecht"-Signal im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnittskurs aufweist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lmp Automotive-Aktie liegt bei 44,68, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 von 46,78 für 25 Tage ergibt ein "Neutral"-Rating. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Lmp Automotive-Aktie basierend auf der Stimmungslage in den sozialen Netzwerken, der technischen Analyse und dem Sentiment im Netz.