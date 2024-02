Lmp Automotive Holdings Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Stimmung und das Interesse: Neben den Analysen von Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Lmp Automotive zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Lmp Automotive weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Lmp Automotive bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt für die Lmp Automotive-Aktie aktuell 0,72 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,08 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,18 USD ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. In Summe wird Lmp Automotive auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Lmp Automotive liegt bei 70, was als überkauft betrachtet wird und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 70, was als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An acht Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die negative Richtung. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Lmp Automotive. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.